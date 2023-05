Vairākos Krievijas apgabalos ziņo par dronu uzbrukumiem

Trešdien vairāku Krievijas apgabalu amatpersonas paziņojušas par piedzīvotiem dronu uzbrukumiem. Krievijas mediju ziņas liecina, ka tas noticis Voroņežas, Belgorodas un Kurskas apgabalos.

Voroņežas apgabala gubernators Aleksandrs Gusevs informē, ka noticis uzbrukums pret vienu no apgabala militārajiem objektiem.

"Šodien agri no rīta Voroņežas militārajā objektā novērsts divu naidīgu bezpilota lidaparātu uzbrukuma mēģinājums. Rīcības rezultātā viens no tiem novirzījās no kursa un nokrita, otrs iznīcināts notriecot," Gusevs informēja savā "Telegram" kanālā.

Savukārt Belgorodas varasiestādes ziņo par naktī notikušu, iespējams, Ukrainas drona uzbrukumu.

"Naktī notika sprādziens Novoskoļskas apriņķa Oļhovatkas ciemā. Pēc visa spriežot, sprādzis naidīgs bezpilota lidaparāts," sociālā tīkla "VKontakte" lapā apgalvoja apgabala gubernators Vjačeslavs Gladkovs.

Saskaņā ar viņa teikto cietušas ir divas dzīvojamās mājas, bibliotēkā, pasts, medpunkts un automašīna.

Kurskas apgabala gubernators Romāns Starovoits savā "Telegram" kanālā apgalvoja, ka virs Kurskas notriekts drons, kura atlūzas nokritušas Tolmačevas ciemā. Incidentā neviens neesot cietis, bet esot bojāta mājas fasāde un gāzesvads.

Kopš Krievija 2022. gada 24. februārī sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, ik pa laikam pienāk ziņas par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem pa objektiem Krievijā.