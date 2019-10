Vairums vāciešu vēlas Turcijas izslēgšanu no NATO, liecina aptauja

Vācijā veiktā sabiedriskās domas aptaujā respondentu vairākums ir pauduši uzskatu, ka Turcija ir jāizslēdz no NATO par tās iebrukumu Sīrijas ziemeļos.

"YouGov" aptaujā, kas veikta pēc ziņu aģentūras DPA pasūtījuma, 58% aptaujāto bija par Turcijas izslēgšanu no Ziemeļatlantijas alianses, bet 18% bija pret. Vēl lielāks respondentu vairākums atbalstīja Vācijas valdības stingrāku nostāju pret Turciju: 61% bija par ekonomiskām sankcijām, bet 69% - par pilnīgu ieroču eksporta aizliegumu.

Kopš Turcija pirms divām nedēļām sāka savu ofensīvu Sīrijā, Vācijas valdība ir ierobežojusi ieroču pārdošanu Ankarai. Turcijas izslēgšana no NATO būtu ļoti sarežģīta un ir uzskatāma par nereālistisku, jo alianses dibināšanas hartā nav paredzēts mehānisms kādas valsts dalības izbeigšanai.

Kādas valsts izslēgšanai no NATO būtu vajadzīga visu dalībvalstu piekrišana un apstiprinājums. Vācijā Turcijas izslēgšanu no NATO ir pieprasījusi galvenokārt galēji kreisā partija "Die Linke" ("Kreisie"). Aptaujā tika intervēti pavisam 2033 pieauguši respondenti. Tā tika veikta no 25. līdz 28.oktobrim.

Tajā tika uzdoti jautājumi "Vai Turcija jāizslēdz no NATO iebrukuma Sīrijā dēļ?", "Vai federālajai valdībai jānosaka ekonomiskas sankcijas pret Turciju?", "Vai jūs esat par pilnīgu ieroču eksporta apturēšanu?"