'Valdība saka, ka mūsu nav': Baltkrievijā organizē rezultātu pārsūdzību

Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas Frunzenskas rajona 2. vidusskolā bija iekārtoti divi vēlēšanu iecirkņi – Nr. 70 un Nr. 71. Lai gan teorētiski vienā pilsētas rajonā atšķirībām starp rezultātiem burtiski blakus esošos iecirkņos nevajadzētu būt lielām, tās bija graujoši atšķirīgas. Tagad Fruzenskas iedzīvotāji vienojušies tiesā prasīt rezultātus pārskaitīt, iezīmējot tendenci, kurai seko visā valstī, vēsta neatkarīgais medijs "Tut".

Pagājušajā nedēļas nogalē, 9. augustā, notikušajās vēlēšanās pie abiem iecirkņiem veidojās rindas. Viens novērotājs skolā pēc vēlēšanu komisijas pārstāvja aicinājuma ap pusnakti ienāca skolā un nobildēja abu iecirkņu protokolus. Viņa uzņemtais foto kļuva par pamatu apkārtnes iedzīvotāju pārliecībai par balsu viltošanu.

70. iecirkņa rezultāti:

par Aleksandru Lukašenko - 255 balsis;

par Svetlanu Tihanovsku – 1979 balsis;

par pārējiem kopā - 85 balsis.

71. iecirkņa rezultāti:

par Aleksandru Lukašenko - 719 balsis;

par Svetlanu Tihanovsku – 86 balsis;

par pārējiem kopā - 233 balsis.



Pirmkārt, acīs krīt balsu proporcijas nesakritība, kurā 70. iecirknī Tihanovska ieguvusi pārliecinošu vairākumu balsu, kamēr 71. iecirknī uzvarējis Lukašenko.

Otrkārt, novērotāji, kuri netika laisti skolā, norāda uz novēroto nesakritību attiecībā uz nobalsojušo skaitu – gan faktu, ka vienā no diviem identiskiem iecirkņiem (71. iecirknī) ir aizdomīgi mazāks nobalsojušo skaits, gan to, ka oficiālais nobalsojušo skaits ir par aptuveni 2000 mazāks nekā to cilvēku skaits, cik daudzi vēlēšanu dienā un agrajā balsošanā ieradās skolā. Skolā nevarēja ieiet nepiederošas personas, agrīnās balsošanas laikā novērotāji saskaitīja aptuveni 1000 skolas apmeklētāju, bet vēlēšanu dienā – 4656.

Redzot acīmredzamās nesakritības balsu sadalījumā, kā arī nobalsojušo skaitā, novērotāji rajonā izlika paziņojumus, aicinot jau pirmdienas vakarā visus 71. iecirknī balsojušos, kas to vēlas, ierasties un apliecināt, ka viņi atstājuši balsi par konkrētu kandidātu. Medijs "Tut" norāda, ka līdz trešdienas rītam to bija izdarījuši jau nepilni 500 cilvēki, turklāt aizstāvēt savu balsi ar personiskajiemdatiem un parakstu ieradušies tikai Tihanovskas atbalstītāji. Tādējādi jau iegūti uzskatāmi pierādījumi, ka 86 Lukašenko galvenās opozicionāres atbalstītāju vietā viņu skaits bijis vismaz piecas reizes lielāks.

2. vidusskola Minskas Fruzenskas rajonā:

Parakstu kopijas nodotas Tihanovskas štābam iesniegšanai Centrālajai vēlēšanu komisijai, kā arī ierakstītā vēstulē nosūtīts iesniegums Fruzenskas rajona policijas nodaļai. Tajā lūgts "veikt izdarīto darbību fakta pārbaudi, kurām saskaņā ar Baltkrievijas Republikas Kriminālkodeksa 192. pantu ir nozieguma pazīmes, un pieņemt lēmumu saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 174. pantu".

"Valsts saka, ka mūsu nav, ka mēs esam niecīgi, bet mēs saprotam, kas mēs kopumā esam," medijam norādījis viens no aktīvistiem. Viņi arī uzsver, ka rīkojas tikai saskaņā ar likumu – ievēro demokrātiskumu, izmanto tiesības pēc vēlēšanām apliecināt, par ko atdotas balsis un iesniedz oficiālu iesniegumu policijā, jo saskata nozieguma pazīmes.

Iniciatīva "Godīgie cilvēki" apkopojusi līdzīgus gadījumus, kuros vēlētāji apliecinājuši ar parakstiem savas balsis, tādējādi pierādot rezultātu nepatiesumu, vēl 15 citos vēlēšanu iecirkņos. Iniciatīvas pārstāvji iesniegs apelācijas vēlēšanu komisijā, vietējām komisijā,m, rajonu administrācijām un policijas iecirkņos.

Piemēram, Minskas Moskovskas 18. iecirknī novērotāji svētdien saskaitīja vairāk nekā 2000 vēlētāju ieiešanu 105.vidusskolas ēkā, kurā atradās iecirknis, bet protokolos uzrādās tikai 1613 cilvēku atdotās balsis, ieskaitot agrīnajā balsošanā atdotās. Vairāk nekā 630 šajā iecirknī balsojušie ar parakstiem apliecinājuši, ka atbalstīja Tihanovsku, bet protokolā uzrādās tikai 188. Līdzīga nesakritība fiksēta visā Baltkrievijā.