Vašingtonas štatā potētie saņems bezmaksas kāsīti

Straujākas vakcinācijas pret Covid-19 veicināšanai ASV Vašingtonas štatā plānots piedāvāt vakcinētajiem bezmaksas marihuānas cigareti, vēsta "The The New York Times".

Ideju atbalstījusi štata alkohola un marihuānas nozares padome. Vakcinācijas veicināšanas akciju "Joints for Jabs" (burtiski no angļu valodas – "kāsīši pret potēm") plānots īstenot aptuveni mēnesi – līdz 12. jūlijam. Tas ir jaunākais papildinājums jau līdz šim īstenotajai kampaņai vakcinētajiem piedāvāt bezmaksas alu, vīnu vai kādu alkoholisku kokteili. Vašingtonas štatā vismaz vienu Covid-19 vakcīnas devu saņēmuši 58% cilvēku un 49% ir jau pilnībā vakcinēti.

Līdzīgu kampaņu īsteno Arizonas štats, piedāvājot pēc izvēles bezmaksas marihuānas cigaretes vai košļājamas gumijkonfektes ar marihuānu. Šo iespēju drīkst izmantot tie, kuri jau sasnieguši 21 gada vecumu.

Kopš vakcinācijas tempi ASV aprīļa vidū sāka kļūt lēnāki dažādi štati nākuši klajā ar motivējošām kampaņām. Arī Ņūdžersijas štatā piedāvāts alus, bet citviet tiek rīkotas studiju maksas atmaksas vai skaidras naudas balvas loterijas, kurās piedalīties var tikai vakcinētie.