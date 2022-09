Vecās raķetes Krievijai pietiks vēl trim gadiem, prognozē Ukrainas izlūkdienests

Krievijai izsīkst jauno raķešu krājumi, taču vecās raķetes ar pašreizējo kara intensitāti var pietikt vēl trim gadiem, atsaucoties uz Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārstāvi Vadimu Skibicki, vēsta portāls "Liga".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Krievija ir saskārusies ar raķešu "Iskander" deficītu, to ir atlicis mazāk par 200 un tās tagad tiek pielietotas ļoti reti, stāsta Skibickis. Okupanti taupa arī "Kalibr" raķetes, kuras agresors spēja ražot ar tempu 150 – 180 vienības gadā, taču 70% to sastāvdaļu bija importētas.

Krievijai ir arī vēl ap 7000 pretgaisa aizsardzības raķešu S-300, ar kurām tā apšauda Ukrainu. Tās ir 35 – 40 gadus vecas, stāsta Skibickis.

"Tā vietā, lai tērētu naudu utilizācijai, viņi vienkārši tās palaiž pret mūsu teritoriju. Ja paskaita, cik daudz tās viņi izmanto, tad šīs raķetes pietiks vēl trim gadiem," prognozē amatpersona.

Augusta beigās Ukrainas izlūkdienests ziņoja, ka Krievijai atlikuši 45% no sākotnējiem raķešu krājumiem. Savukārt ASV dati par to, ka Krievija iepērk artilērijas lādiņus un raķetes no totalitārās Ziemeļkorejas var liecināt, ka arī cita veida munīcijas krājumi Krievijai noplok.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.