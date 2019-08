Vēl viena apšaude ASV – Deitonā nogalināti deviņi cilvēki

Nepilnas diennakts laikā ASV notikusi vēl viena asiņaina apšaude – Deitonā, Ohaio štatā, nogalināti vairāki cilvēki, vēsta ASV masu mediji.

Incidents noticis naktī uz svētdienu ap 1 naktī pēc vietējā laika Deitonas centrā - bārā "Ned Peppers" un tuvējās ielās. Pēc dažādām ziņām, bijuši divi šāvēji, no kuriem viens apšaudē nogalināts, bet otrs izsludināts meklēšanā.

Apšaudē nogalināti deviņi cilvēki, bet 16 ievainoti un nogādāti slimnīcā, apstiprinājusi policija.

Policijas rāciju ierakstos, kas publicēti internetā, sarunas laikā virsnieks saka, ka nošauti "kādi deviņi, desmit". Viens no aizdomās turamajiem bijis spēcīgi bruņojies un maskā.

Pēc kāda aculiecinieka teiktā, uzbrucējs pēc apšaudes uz ielas ar ieroci centies iekļūt bārā, bet tas viņam nav izdevies. Mirkli vēlāk uzbrucējam atņemts ierocis un viņš nošauts. Policija gan apliecinājusi, ka notikuma tuvumā bijuši vietējie policisti, kuriem "izdevies ātri novērst incidentu".

Apšaude Deitonā notikusi tikai dažas stundas pēc tam, kad Elpaso pie Meksikas robežas kāds 21 gadu vecs vīrietis sarīkoja apšaudi lielveikalā, nogalinot 20 cilvēkus.

I was out with my brother driving around in Dayton and not even a fucking MILE AWAY from us there was an active shooting. It's completely different seeing it on the news compared to it happening in your own city. something NEEDS TO CHANGE AND IT NEEDS TO CHANGE FAST pic.twitter.com/2V4T7otDH0