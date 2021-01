Vēlēšanas Džordžijā: demokrāti tuvu vairākuma iegūšanai ASV Senātā

ASV Džordžijas štatā trešdien notiek īpašas vēlēšanas, kas izšķirs to, kurai no partijām būs vairākums Savienoto Valstu Senātā. Dienvidu štatā notiek cīņa par abiem Senāta krēsliem. Vienā no tām jau uzvarējis Demokrātiskās partijas kandidāts. Lai iegūtu vairākumu, demokrātiem jāuzvar arī otrs duelis.

Demokrātu kandidāts Rafaels Vornoks (attēlā) pārspējis republikāņu senatori Kelliju Lefleri, kļūstot par pirmo tumšādaino politiķi, kas pārstāvēs Džordžiju Kongresa augšpalātā, raksta "Associated Press".

Cīņa starp Vornoku un Lefleri bija sīva, tomēr demokrāts uzvarēja ar 1,2 procentpunktu lielu pārsvaru, zino "The New York Times".

Vornoka uzvara pietuvina Demokrātisko partiju vairākuma iegūšanai ASV Senātā. Duelī par otru Džordžijas senatora krēslu šobrīd vadībā ir Demokrātiskās partijas kandidāts Džons Osofs, taču viņa pārsvars pār republikāni Deividu Perdjū ir pārāk mazs, lai pasludinātu demokrāta uzvaru. Kā atzīmē "Associated Press", Osofa-Perdjū duelī joprojām nav saskatītas visas balsis, taču lielākā daļa no tām nāks no Džordžijas apgabaliem, kuros lielāks atbalsts varētu būt demokrātiem.

Novembrī notikušajās vēlēšanās Džordžijas štatā neviens no Senāta krēsla kandidātiem nespēja iegūt vairāk nekā 50% balsu. Saskaņā ar Džordžijas likumdošanu divi kandidāti ar vislielāko balsu skaitu tagad atkārtoti sacenšas otrreizējās vēlēšanās.

Demokrātiem būs nepieciešamas abas Senāta vietas Džordžijas štatā, lai nodrošinātu vairākumu ASV Kongresa augšpalātā. Republikāņiem šobrīd ir 50 vietas Senātā, bet demokrātiem 48. Demokrātiskajai partijai jāuzvar abās Džordžijas Senāta vēlēšanās, lai iegūtu variākumu, savukārt republikāņiem pietiktu ar uzvaru vienā no dueļiem. Šobrīd visas Republikāniskās partijas cerības balstās uz Perdjū uzvaru.

Ja gan republikāņiem, gan demokrātiem ir pa 50 senatoriem, izšķirošā balss pieder partijai, kura ir uzvarējusi prezidenta vēlēšanās, un viceprezidents ir tas, kurš ar savu balsi nosaka vairākuma ieguvēju. Pašreizējā situācijā, kad par ASV prezidentu ir ievēlēts demokrāts Džo Baidens, viņa viceprezidente Kamala Harisa noteiktu, ka Senātā vairākumu iegūst Demokrātiskā partija.

Republikāniskajai partijai vairākums ASV Senātā ir jau kopš 2014. gada. Ja tagad demokrāti iegūtu vairākumu Senātā, tad jaunievēlētajam prezidentam Džo Baidenam teorētiski būtu vieglāk īstenot savas prezidentūras plānus, jo gan Senātā, gan Pārstāvju palātā vairākums būtu demokrātiem.