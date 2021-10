Vēlēšanu dienā Maskavā savesti tūkstoši iespējama prokremliska mītiņa rīkošanai

Krievijas galvaspilsētā Maskavā vēlēšanu dienā organizēti iebraukuši ap 11 000 Oļegam Deripaskam piederošu uzņēmumu darbinieki. Vairums brauciena jēgu nav sapratuši, vairākiem atklāti pateikts, ka tiks rīkots mītiņš Kremļa politikas atbalstam, ziņo "The Moscow Times".

Tā dēvētā "Maskavas konference" norisinājusies kādā stadionā, kurā runāts gan par tradicionālajām vērtībām, gan ģeopolitiku, bet pasākums noslēdzies ar koncertu. Tā apmeklētāji – gan Deripaskam tieši vai pastarpināti piederošu uzņēmumu ražošanas līniju apkalpojošais personāls, gan šo uzņēmumu vadība Maskavā ar lidmašīnām un vilcieniem ieradušies četru dienu biznesa braucienos uz "apmācībām un pašattīstību", izmitināti viesnīcās ar apmaksātām ēdienreizēm un devušies pārbaudījumu ekskursijās pa galvaspilsētu. Šie apstākļi paši par sevi bijuši pietiekami vilinoši, lai brauciena mērķis vairumam nebūtu svarīgs, atzīmē medijs.

Krievijas alumīnija uzņēmuma "Rusal" rīkotā pasākuma dalībnieki Maskavā ieradušies agrā svētdienas, 19. septembra rītā, tostarp no Tālajiem Austrumiem. Šajā dienā norisinājās arī noslēdzošais parlamentāro vēlēšanu posms.

Trīs no uzrunātajiem foruma apmeklētājiem no dažādiem Krievijas uzņēmumiem "The Moscow Times" atklājuši, ka viņiem teikts, ka šo dienu laikā paredzēta arī dalība kādā politiskā mītiņā. Četri citi norādījuši, ka, lai gan tieši viņiem par mītiņu nav teikts, pasākuma dalībnieku vidū vēl pirms došanās uz Maskavu klīdušas baumas, ka tā apmeklētāji varētu tikt nosūtīti dalībai prokremliskā mītiņā.

"Rusal" arodbiedrības pārstāvis medijam norādījis, ka Maskavā notikušais ir tikai viens no regulārajiem izglītojošajiem pasākumiem, kādos piedalās uzņēmumu strādnieki. Jautājumus par foruma dalībnieku iespējamu dalību politiskā mītiņā viņš nekomentēja.

Par spīti apsūdzībām liela mēroga vēlēšanu rezultātu falsifikācijā opozīcija šoreiz ielās neizgāja un arī prokremlisks mītiņš nenotika. Kāds konferences dalībnieks atzīmējis, ka viņam kā oficiālais politiskā mītiņa atcelšanas iemesls norādīti sliktie laikapstākļi. Medijs atzīmē, ka arī iepriekš Krievijas amatpersonas apsūdzētas Kremlim pietuvinātu cilvēku kontrolētu uzņēmumu darbinieku mobilizēšanā prokremliskās demonstrācijās un mītiņos.