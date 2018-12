Velsā seniors sarūpējis divgadīgajai kaimiņienei dāvanas nākamajiem 14 gadiem

Pirms savas nāves divgadīgās Kadijas kaimiņš Kens sarūpējis Ziemassvētku dāvanas meitenei turpmākajiem 14 gadiem, raksta CNN.

Kad viņu ģimene pirms diviem gadiem ievācās dzīvot Berijas pilsētā Velsā, Lielbritānijā, kaimiņam Kenam bija 83 gadi, atceras Ouens Viljams, mazās Kadijas tētis.

"Tā bija kā Mērijas Popinsas soma, dāvanas nebeidzās. Tās ir patiešām neticams Ziemassvētku stāsts," Viljams bija patiesi aizkustināts, kad no Kena meitas saņēma lielu dāvanu maisu, kas bija paredzēts Kadijai.

Kens bijis jūrnieks, glābējs, galdnieks, inženieris un pat labs maizes cepējs. "Vienreiz viņš pat gatavojis kāzu torti," atceras Viljams.

Viljams atklāj, ka viņi atvēruši vienu no atsevišķi iesaiņotajām dāvanām – bērnu grāmatu. Viņi nav pārliecināti, ko darīt ar pārējām dāvanām, kas pēc pāris gadiem vairs nebūs piemērotas Kadijai. "Mēs nevaram dāvināt 15 gadus vecai meitenei "Duplo" lego komplektu," atzīmēja Viljams.

Ģimene ir priecīgi pārsteigta par to, kā kaimiņš varēja ko tādu iedomāties ieplānot 14 gadus uz priekšu.

Viljams ar šo ziņu dalījies arī tviterī.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he'd bought for *our* daughter for the next thirteen years. 😢 pic.twitter.com/6CjiZ99Cor— Owen Williams 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@OwsWills) December 17, 2018