Vēstule par 'Ryanair' spridzināšanas draudiem nosūtīta tikai pēc lidmašīnas novirzīšanas uz Minsku, apstiprina 'Protonmail'

Šveices elektroniskā pasta pakalpojumu serviss "Proton" paziņojis, ka vēstule par spridzekli lidsabiedrības "Ryanair" reisa Atēnas-Viļņa lidmašīnā "Protonmail" sistēmā izsūtīta jau pēc tam, kad gaisa kuģis piespiedu kārtā mainīja savu maršrutu un nogriezās uz Minsku, ziņo aģentūra "Reuters".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā ir vēl viena norāde, ka Minskas oficiālā versija par lidmašīnas novirzīšanas iemesliem neatbilst patiesībai.

Lidsabiedrības "Ryanair" reisa Atēnas-Viļņa pasažieru lidmašīna, kurā lidoja arī opozīcijas "Telegram" kanāla "Nexta" bijušais redaktors un žurnālists Romāns Protasevičs, 23. maijā, izmantojot iznīcinātāju, tika nosēdināta Minskā.

Sprāgstvielas lidmašīnā netika atrastas, taču Protasevičs un viņa draudzene Sofija Sapega tika aizturēti un ceļu turpināt nevarēja. Tieši mērķis aizturēt režīmam netīkamo Protaseviču Rietumos tiek uzskatīts par visas operācijas iemeslu.

Minska vēlāk paziņoja, ka draudi par lidmašīnas spridzināšanu saņemti no palestīniešu grupējuma "Hamas", kas nupat maijā 11 dienas karoja ar Izraēlu. "Hamas" savu saistību ar notikušo noliedza.

Kompānija "Proton" skaidro, ka nekomentēs e-pasta saturu, norādot, ka servisa ziņojumu šifrēšana piekļuvi tam padara neiespējamu.

"Taču mēs redzam, kad vēstule ir nosūtīta un mēs varam apstiprināt, ka attiecīgā vēstule nosūtīta pēc tam, kad lidmašīna bija novirzīta," teikts "Proton" paziņojumā. Kompānija arī papildina, ka tai nav ticamu pierādījumu par Baltkrievijas apgalvojumu patiesumu.

Par to, ka it kā grupējuma "Hamas" sūtītā draudu vēstule saņemta tikai pēc tam, kad Minskas lidostas dispečers "Ryanair" pilotam ziņoja par spridzināšanas draudiem, jau vēstīja mediji "Dosje", "The Daily Beast" un "Der Spiegel".

Kopīgajā pētījumā žurnālisti secināja, ka lidmašīna novirzīta no kursa 27 minūtes pirms elektroniskās vēstules saņemšanas.

Jāatgādina, ka pats Lukašenko, aizstāvot Baltkrievijas rīcību, trešdien izteica vairākus nepatiesus vai nepārbaudāmus apgalvojumus par notikušo.

Piemēram, viņš paziņoja, ka draudu vēstule saņemta no Šveices. "Protonmail" serveri patiešām atrodas Šveicē, taču e-pasts varēja būt sūtīts no jebkuras pasaules vietas.

Viņš arī paziņoja, ka lidmašīna apdraudēja Baltkrievijas AES un ar šo soli tika novērsta iespējama kodolkatastrofa. Tiesa, lidmašīnas lidojuma dati no "Flightradar24.com" liecina, ka gaisa kuģa maršruts nemaz nav gājis virs Baltkrievijas AES.

Lukašenko uzrunā arī apgalvoja, ka "Ryanair" reisu atteikušās uzņemt lidostas Varšavā, Kijevā, Ļvovā un Viļņā. Tiesa, neviena no šīm lidostām nav ziņojušas, ka būtu saņēmušas ārkārtas nosēšanās pieprasījumu. Ļvovas un Varšavas lidostās medijam "Currenttime" apstiprināja, kā tāds pieprasījums nav saņemts.

Kopš 2020. gada augustā Baltkrievijā sākās masu protesti pret falsificētiem prezidenta vēlēšanu rezultātiem un Lukašenko palikšanu amatā, kā arī sekojošo drošības iestāžu vardarbību pret demonstrantiem, Minska aktīvi propagandā izmanto naratīvu par Rietumu sazvērestību un protrestu organizēšanu Baltkrievijā, bieži īpaši izceļot Poliju un Baltijas valstis. Tāpat Lukašenko piespēlē Krievijas propagandai, paziņojot par it kā draudošu NATO uzbrukumu vai apgalvojot, ka Kremļa kritiķis Aleksejs Navaļnijs nemaz nav ticis saindēts ar kaujas vielu "Novičok".