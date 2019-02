Veterinārārsts Kolumbijā arestēts par narkotiku nelikumīgu pārvadāšanu uz ASV, izmantojot kucēnus

Vīrietis tika aizturēts 2015. gadā, Spānijā. Viņa mājās tika atrasti deviņi kucēni un aptuveni 17 iepakojumi ar heroīnu, kuri svēruši ap trīs kilogramiem. Desmit no iepakojumiem atrasti un ar veterinārārsta palīdzību izņemti no kucēniem. Trīs kucēni uzreiz pēc operācijas gāja bojā no saindēšanās ar narkotiskajām vielām.

Vēlāk Lopezs Elorezs deportēts uz ASV.

Šonedēļ tiesas sēdē vīrietim tika piešķirti seši gadi aiz restēm.