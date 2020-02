Vētra 'Deniss' Īrijas krastos izskalo pamestu kuģi

Vētras "Deniss" laikā Īrijas krastos izskalots pamests kuģis, kurš aizvadīto gadu bez komandas dreifēja jūrā, raksta "The Guardian".

Kuģis "MV Alta" tika izskalots pie neliela zvejnieku ciemata Belijkotonas Īrijā. Tiek uzskatīts, ka kuģis Īriju sasniedzis, dreifējot no Āfrikas.

Pirmdien sasaukta īpaša sēde, kurā piedalījās eksperti no vietējās pašvaldības vadības un Īrijas krasta apsardzes, lai lemtu, ko tālāk iesākt ar pamesto kuģi. Amatpersonas aicinājušas iedzīvotājus netuvoties kuģim, jo tas atrodas visai bīstamā un grūti sasniedzamā krasta līnijas posmā.

"MV Alta" ir uzbūvēts 1976. gadā un sākotnēji ceļoja zem Tanzānijas karoga. 2018. gada septembrī tas bija ceļā no Grieķijas uz Haiti, bet nebija spējīgs turpināt uzsākto kursu, paliekot 2200 kilometru attālumā uz dienvidaustrumiem no Bermudas.

Kuģim nepieciešamos remontdarbus nebija iespējams veikt un apkalpi, kurā ietilpa 10 cilvēki, izglāba ASV krasta apsardze.

Pēc tam kuģi bijis paredzēts nogādāt krastā, bet "The Guardian", atsaucoties uz plašsaziņas līdzekļos pieejamo informāciju, raksta, ka tas ticis nolaupīts. Par kuģa tālākajām gaitām ir maz informācijas, taču 2019. gada augstā ar, šķietami, pamesto kuģi sastapās Lielbritānijas Karaliskās flotes kuģis "HMS Protector".

Two days ago @hmsprotector discovered this apparently abandoned Merchant Vessel whilst mid-Atlantic. We closed the vessel to make contact and offer our assistance, but no one replied! Whilst investigations continue we're unable to give you more detail on this strange event.🌊🚢🇬🇧 pic.twitter.com/x29sB5IF06