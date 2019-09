Vētrās Spānijas dienvidaustrumos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz sešiem cilvēkiem

Spēcīgās vētrās, kas plosās Spānijas dienvidaustrumos, bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz sešiem cilvēkiem, sestdien paziņoja amatpersonas.

Sākotnēji bija ziņots par diviem bojāgājušajiem – 61 gadu vecu vīrieti un viņa 51 gadu veco māsu, kuri nespēja izkļūt no savas automašīnas, kad to ceturtdien uz ceļa sāka nest spēcīga ūdens straume apmēram 85 kilometrus uz dienvidrietumiem no Valensijas.

Piektdienas rītā Almerijas pilsētā gāja bojā vīrietis pusmūžā, kad viņa automobili iestrēga tunelī, kas dažu minūšu laikā applūda.

Andalūzijas reģionā 36 gadus vecs vīrietis piektdien zaudēja dzīvību, kad viņa automobili aiznesa plūdu ūdeņi. Policijai izdevās izglābt divus citus cilvēkus, kas atradās šajā automašīnā.

Piektais upuris bija vīrietis, kura līķis tika atrasts pie Redovanas pilsētas apmēram 50 kilometrus uz dienvidrietumiem no Alikantes. Domājams, ka viņš ignorēja brīdinājumus par vētru un iebrauca applūdušā tunelī.

Arī sestais upuris atrasts Alikantes provincē. Uzskatāms, ka 41 gadu vecais vīrietis ar motociklu braucis pa spēcīgi applūdušu apkaimi.

Upju ūdens līmeņa celšanās radīja problēmas ceļotājiem un lika apmēram 3500 cilvēkiem atstāt savus mājokļus. Glābšanas operācijā piedalījās ap 3000 valsts drošības spēku pārstāvju, tai skaitā policisti, ugunsdzēsēji un karavīri no armijas ārkārtas situāciju vienības.

Reģionāla lidosta Almerijā piektdien vairākas stundas bija slēgta, jo plūdu ūdeņi apgrūtināja lidostas darbinieku ierašanos. Divi reisi tika atcelti, bet vēl divi – novirzīti uz Malagas lidostu.

Lidosta Mursijā piektdien tika slēgta uz visu dienu. 22 lidmašīnas, kurām bija paredzēts nolaisties Palmas lidostā Maljorkas salā, tika novirzītas uz citām Spānijas lidostām.

Tika apturēta dzelzceļa satiksme vairākos maršrutos Valensijas un Mursijas reģionos.

Valensijas un Mursijas reģionos, kā arī dažviet Andalūzijas reģionā piektdien bija slēgtas skolas.

Vētras Spānijas kontinentālo daļu skāra pēc tam, kad trešdien šķērsoja Baleāru salas Vidusjūrā.