Video: Amerikāņa ieskats sīvajā kaujā par Severodonecku

Smagākās kaujas pašlaik tiek izcīnītas Ukrainas austrumos, kur Krievijas okupanti izmanto savu pārspēku, lai, sagraujot savā ceļā visu ar artilēriju, lēnām mēģinātu realizēt savu mērķi par visas Deņeckas un Luhanakas apgabalu teritorijas ieņemšanu.

Viena no sīvāko kauju vietām ir Severodonecka, kur okupantiem joprojām nav izdevies iegūt kontroli pār pilsētas rūpniecisko zonu.

Kaujās par pilsētu piedalās arī Starptautiskā leģiona karavīri – citu valstu pilsoņi, kas brīvprātīgi devušies palīgā Ukrainai. Viens no tiem, kā identificē Ukrainas medijs "Liga" , ir ASV spēku rezerves virsnieks, kurš publicējis video ar kaujas ainām apbūvētā vietā.

"Mana Starptautiskā leģiona komanda un citas Ukrainas vienības izcīna intensīvu kauju, lai atgūtu Severodonecku. Mēs esam zaudējuši izcilus karotājus, bet nodarām būtiskus zaudējumus krievu un čečenu specvienībām. Nekas vērtīgs nenāk viegli," teikts karotāja tvitera ierakstā.

My team @Int_Legion_UA and other UKR units fought an intense battle to take back #severodonetsk. We lost great warriors but we inflicted significant damage on RUS and Chechen spetsnaz. Nothing worth having is easy. #Сєверодоне́цьк #dombass #Донбас #СЛАВАУКРАЇНІ pic.twitter.com/nTFa9y4Sb6