Video: Amerikāņu 'Oshkosh' Sīrijā nostumj no ceļa krievu 'Tigr'

Kādā tīmeklī publicētā video fiksēts incidents Sīrijā – amerikāņu bruņotais auto nostumj no ceļa Krievijas militārās policijas bruņoto auto "Tigr".

Incidenta turpinājums ierakstā nav redzams, jo mašīna, no kuras tas filmēts, šai brīdī apdzen konfliktējošos transportlīdzekļus. Video esot filmēts pie Kamišli pilsētas Sīrijas ziemeļos 19. februārī.

Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kas Sīrijā uz ceļiem vērojamas amerikāņu un krievu karavīru nesaskaņas. Piemēram, janvāra beigās Sīrijas ziemeļaustrumos ASV militārais konvojs Krievijas kolonnai bloķēja ceļu uz "Sīrijas Demokrātisko spēku" (SDF) kontrolētu naftas lauku.

Kādā citā video redzams, kā krievu karavīri nicinoši komentē ASV karavīru kaujas darbības netālu no Kamišli.

Lai gan ASV prezidents Donalds Tramps 2019. gadā paziņoja par ASV spēku izvešanu no pilsoņu kara plosītās Sīrijas, amerikāņu klātbūtne tomēr saglabāta valsts ziemeļaustrumos un pie Deir ez Zoras naftas laukiem.

Šajos reģionos atrodas arī Sīrijas prezidenta Bašara al Asada sabiedrotās Krievijas spēki.

Krievijas patruļas apkārtnē atrodas, jo reģionā esošie kurdu vadītie "Sīrijas Demokrātiskie spēki" vērsās pie Asada režīma pēc palīdzības aizsargāt tos no Turcijas spēku un to atbalstīto kaujinieku uzbrukumiem, kas kļuva iespējami pēc Trampa paziņojuma par amerikāņu izvešanu no Sīrijas.

Kurdu kaujinieki bija galvenais starptautiskās koalīcijas balsts cīņā pret teroristu grupējumu "Daesh", kas Sīrijas pilsoņu kara laikā nostiprinājās Irākā un Sīrijā.