Video: Amūras ledus salauž krastmalas margas Habarovskā

Krievijas Tālo Austrumu pilsētā Habarovskā pa Amūras upi ejošais ledus salauzis krastmalas promenādes betona un metāla margas, liecina aculiecinieku video.

Ledus sastrēgums šonedēļ, domājams, nācis no Amūras augšteces, ziņo vietējie mediji.

Ledus iešana Amūrā šajā reģionā ir ikgadēja parādība, tomēr ne tik bieži ledus masas skar apbūvētas vietas.

Pirms nedēļas ledus masas no Habarovskas ostas vairākus kilometrus lejup pa straumi aizstūmušas trīs kuģus.

