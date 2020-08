Libānas galvaspilsētu Beirūtu otrdien vakarā satricināja spēcīgs sprādziens, kurā vismaz simts cilvēki ir gājuši bojā, bet vairāk nekā četri tūkstoši ievainoti. Milzu sprādziens satricināja visu pilsētu un bijis jūtams pat Kiprā, vēsta raidsabiedrība BBC.

Eksplozija nogranda otrdien, 4. augustā, pēc sešiem vakarā ostas teritorijā. Aculiecinieki ziņoja par sagrautām ēkām, bojātām automašīnām, izbirušiem logu stikliem un bojāgājušiem cilvēkiem uz ielām. Sprādziens bijis jūtams pat 240 kilometrus tālāk Kiprā, kur tas noturēts par zemestrīci.

Libānas prezidents paziņoja, ka sprāgusi ir noliktava, kurā sešus gadus nepiemērotos apstākļos glabātas aptuveni 2750 tonnas amonija nitrāta. Tā ir viela, ko visbiežāk izmanto kā mēslojumu lauksaimniecībā, taču tiek izmantots arī sprāgstierīču izgatavošanai.

Amonija nitrāts ir augsti eksplozīvs, kad nonāk kontaktā ar uguni. Tam sprāgstot, gaisā tiek izdalītas toksiskas gāzes. Amonija nitrāta uzglabāšana ir jāievēro stingri drošības pasākumi.



Amatpersonas sākušas izmeklēšanu par to, kas izraisīja sprādzienu, un sola bargi sodīt atbildīgos. No trešdienas valstī izsludinātas trīs dienu ilgas sēras.

Aculiecinieki pilsētā notiekošo pēc eksplozijas raksturoja kā haosu. Pa stiklu klātajām ielām cauri sastrēgumiem un drupām steidza neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas.

Slimnīcas ir pārslogotas ar tūkstošiem ievainoto un tas notiek laikā, kad medicīnas iestādes jau strādā ar lielu noslodzi Covid-19 pandēmijas dēļ.

Sagrauto māju dēļ daudzi pilsētnieki tagad palikuši bez pajumtes. Varasiestādes lēš, ka bez mājokļa palikuši 250 000 līdz 300 000 cilvēku. Katastrofas rezultātā iznīcināti graudu krājumi, kas atradās ostā, tas rada bažas par pārtikas trūkumu – Libāna lielāko daļu pārtikas importē, bet vājās ekonomikas dēļ pārtikas pietiekamība jau nebija droša.

