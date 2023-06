Video: Apšaudē bojāti tilti uz okupēto Krimu

22. jūnija rītā Čonharas rajonā noticis trieciens pa diviem tiltiem, kas savieno okupēto Krimas pussalu ar Ukrainas kontinentālo daļu, liecina Krievijas informācijas avotu paziņojumi un vizuālie apstiprinājumi.

Chonhar bridge, one of a few bridges connecting Crimea to mainland Ukraine, was hit last night, Russian-installed "Crimea governor" Sergei Asksyonov reported