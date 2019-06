Video: ASV policisti atrod plastmasas maisā nomirt pamestu zīdaini

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51223001 [REQUEST_URI] => /news/arzemes/video-asv-policisti-atrod-plastmasas-maisa-nomirt-pamestu-zidaini.d?id=51223001 [REDIRECT_URI] => /news/arzemes/article.php?id=51223001 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/arzemes/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/arzemes/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.105 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 194.213.9.132 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_ACCEPT] => text/html, application/xhtml+xml, image/jxr, */* [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-LV [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_COOKIE] => cX_S=jxct6v2yq1a7z42a; cstp=604800; _ga=GA1.2.636316345.1497512711; __utma=113760658.636316345.1497512711.1560771991.1560947115.767; __utmz=113760658.1556260556.762.31.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); __gfp_64b=B5TLmVJDStNVAZeLxfgeBBNWJSSsj26aWiisOlokQrf.Q7; cX_P=j3y4s4odyri7xtgo; dcid=611419819,1,1592550104,1497513345,06f407c984da194f5c59e7a069f10fdb; evid_0025=cad679c6-ced6-4caa-984d-48978e36230b; cX_G=cx%3A26mj0sr8jcs862d45nb2b8lybi%3A33btqwz1yg21y; delfiEmojiX=true; newdelfilayout2018=0; delfi-adid=17d07321-66d0-4ca4-bc1c-888d0411e9c0%2C1534767588216%2C1561441433845; _gid=GA1.2.1633932788.1561441434; _fbp=fb.1.1549263342492.1373074107; emps=1:1549876185935|1|1549876185935; __gads=ID=bf8c3d5af9ffe53a:T=1557208757:S=ALNI_MYIUuuBJCGHwXfsrMpz4IJnq-61rg; evid_0025-synced=true; evid_0025=cad679c6-ced6-4caa-984d-48978e36230b; evid_v_0025=20190626034004; evid_ref_0025=false; _cb_ls=1; _cb=BTs8iSCcwLxTrExvM; _chartbeat2=.1529392396755.1560947115872.0000000000000001.DGRZfYDVDEiKD_My_Q4EU2teUTKX.1; mostread_lastadded=0; __io_lv=1561543550502; __io=89c60b743.1c245549c_1560404117876; __io_unique_43359=26; enr_adform_sent=1; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#f-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#d-kv1008#g-kv1009#11-kv1009#12-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#19-kv1009#21-kv1009#22-kv1009#24-kv1009#4-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; __io_visit_43359=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1840733063 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 194.213.9.132, 10.1.0.111 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/arzemes/article.php [REQUEST_TIME] => 1561543824 )