Video: ASV sazvērestību teoriju piekritēji 'pierāda' sniega viltošanu

Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) negaidītu popularitāti sociālajos tīklos piedzīvojuši video, kuru autori demonstrē, viņuprāt, acīmredzamus pierādījumus sniega viltošanai, vēsta "Euronews".

ASV februārī piedzīvotais negaidītais aukstums pat tālu dienvidos, kas cita starpā izraisīja pat snigšanu Teksasā, daudzus pārsteidza. Štatos, kuros nav ierīkota mājokļu apkure un nemaz nav sniega tīrīšanai paredzētas tehnikas, jo sniegs ir ārkārtīgi reta parādība, iedzīvotājiem un dažādiem dienestiem tas radīja nepieredzētas problēmas. Savukārt vairākos štatos, kuru iedzīvotāji pie sniega Ziemā ir pieraduši, piedzīvots sen nebijis aukstums.

Pretēji daudzu uzskatam, ka tas ir pierādījums klimata pārmaiņu neesamībai, šo fenomenu izraisījusi tieši strauja Arktikas reģiona uzsilšana un auksto gaisa masu virzīšanās tālāk uz dienvidiem.

Lai gan sniegkritis Teksasā tika prognozēts pat vairākas nedēļas iepriekš, daudzus prognozes un laikapstākļu rašanās iemesli nav pārliecinājuši. Tagad viņi metušies pierādīt, ka siltajos štatos nokritušais sniegs ir sintētisks un klimata pārmaiņas ir tikai valdības kontrolēta konspirāciju teorija.

Populārā metode, kuru video veidotāji lieto pašiem neskaidrās parādības skaidrošanai ir sniega bumbas dedzināšana. Video tiek paņemta sniega bumba un tad tā dedzināta ar šķiltavām, sērkociņiem vai svecēm, tuvplānā parādot, ka tā nepil un tātad arī nekūstot, turklāt uz pašas bumbas paliek redzamas melnas deguma pēdas. Citi šo skaidrojumu papildina ar konkrētu vainīgā, piemēram, miljardiera un filantropa Bila Geitsa piesaukšanu.

I am obsessed with idiots in Texas thinking the snow is fake and a government plot pic.twitter.com/7F0hsLB3hB — B.W. Carlin (@BaileyCarlin) February 22, 2021

Okay, this might be Tito's dumbest conspiracy post to date. pic.twitter.com/0jcDDSah9w — Borrachinha Depot (@FullContactMTWF) February 19, 2021

Texans are reporting that the SNOW WON'T MELT. pic.twitter.com/AclPqZOyNo — SixBrownChicks (@SixBrownChicks) February 20, 2021

Zinātnieks un profesionāls konspirāciju teoriju atmaskotājs Ebijs Ričards skaidro, ka šajos video ir visi klasiskie konspiratīvās teorijas elementi:

zinātniska skaidrojuma, šajā gadījumā klimata pārmaiņu, noliegšana;

zinātnes, šajā gadījumā fizikas un ķīmijas, pamatprincipu nezināšana;

ticība pārākai cilvēku grupai, kura šajā gadījumā spēj kontrolēt klimatu.

"Te mums ir ārkārtēji laikapstākļi, kurus pasliktinājušas klimata pārmaiņas, bet kuru izraisīšanā tiek vainota maza cilvēku grupa ar neticamu varu kontrolēt klimatu. Viņi pie šiem apstākļiem labprātāk vaino izdomātu ļaundaru grupu nekā pieņem, ka tās ir sekas mūsu dzīvesveidam," atzīmē Ričards.

Šo video atspēkošana no zinātniskā viedokļa ir primitīva, bet, iespējams, daudziem ar dabaszinātnēm ne tik tuviem cilvēkiem varētu būt pārsteidzoša, pat ja konspirāciju teorija nešķiet gana pārliecinoša.

Kas tad īsti notiek uzņemtajos video:





Pirmkārt, sniegs kūst, bet nepil, jo tas ir porains un izkausēto ūdeni absorbē. Rezultātā pika sākotnēji kļūst blīvāka un slapjāka, gluži kā sūklis. Ja šķiltavas turētu gana ilgi, pika tomēr sāktu pilēt.

Otrkārt, apdegums ir sodrēji jeb nesadegušās vielas no šķiltavu gāzes vai gāzēm, kas izdalās, degot sērkociņam vai svecei. Sodrēji parasti nav redzami, jo līdz ar karsto gaisu paceļas un izkliedējas, bet sniegs šajos piemēros darbojas kā filtrs.

Līdzīgi video, starp citu, ievērību bija guvuši arī 2014. gadā, kad dziļāks sniegs negaidīti uzsniga ierasti siltajā Džordžijas štatā. Tolaik konspirāciju teorijas piekritēju izteiktos apgalvojumus jau atspēkoja astronoms Fils Pleits, minot visus iepriekš uzskaitītos skaidrojumus.