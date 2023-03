Video: Austrijas galēji labējie pamet parlamenta zāli Zelenska uzrunas laikā

Vairāk nekā 20 Austrijas galēji labējās "Brīvības Partijas" (FPO) deputāti ceturtdien pametuši parlamenta apakšpalātas sēžu zāli Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska video uzrunas laikā, apgalvojot, ka tā ir pretrunā Austrijas neitralitātei, ziņo aģentūra "Reuters".

Zelenskis likumdevējus uzrunāja caur videozvanu un pateicās Austrijai par humāno palīdzību un atbalstu dažādos projektos, piemēram, sauszemes mīnu likvidēšanā. Viņa runa Austrijas parlamentā izskanēja 400. dienā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma.

Kā skaidro pati Austrija, tās neitralitāte attur Vīni no militāras iejaukšanās konfliktā. Valdība uzsver, ka atbalsta Ukrainu politiski, bet nevar apgādāt Kijivu ar ieročiem cīņai pret Krieviju.

Austrijas prokrieviskā partija jau pirms vairākām dienām brīdināja, ka plāno kaut kādā formātā protestēt pret Zelenska uzrunu. Uz runas sākumu amatpersonas ieradās, tomēr tās demonstratīvi pameta telpu, kamēr prezidents runāja. Politiķi pirms iziešanas uz galdiem novietoja nelielus plakātus ar partijas logo un uzrakstiem "vieta neitralitātei" un "vieta mieram".

Lawmakers from the pro-Russia, far-right Freedom Party walked out of the lower house of Austria's parliament on Thursday during a speech by Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy, protesting that it violated Austria's neutrality. pic.twitter.com/AiRs1GouZI