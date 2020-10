Video: Azerabidžāņi demonstrē Karabahas ministra nogalināšanu; armēņi – saņemtus sīriešus

Otrajam Kalnu karabahas karam pēc trešā pamiera mēģinājuma turpinoties gandrīz bez pārtraukuma kops 27. septembra, Azerbaidžānas propaganda publicējusi video, kurā esot redzama Kalnu Karabahas ministra nogalināšana, bet Armēnijas mediji parādījuši gūstā saņemtos azerbaidžānas pusē karojošos kaujiniekus no Sīrijas.

Jau otrdienas pēcpusdienā azerbaidžāņi publiskoja drona uzņemtu video (zemāk), kurā redzama apvidus auto, tautā dēvēta par bobiku, izsekošana un uzspridzināšana. Azerbaidžānas puse apgalvo, ka publiskotajā materiālā redzama ģenerālleitnanta, pašpasludinātās Kalnu Karabahas aizsardzības ministra Džalala Harutiunjana nogalināšana.

Armēnija savukārt noliedz, ka ministrs būtu gājis bojā. Tajā pašā laikā viņa pilnvaras pārņēmis viņa vietnieks Mikels Arzumanjans, ko armēņu puse skaidro ar to, ka līdzšinējais ministrs kaujas pozīcijās guvis dzīvību neapdraudošu ievainojumu. Armēņi arī atzīmē, ka šī esot jau otrā reize, kad otra puse melojot par Harutiunjana nāvi.

Savukārt armēņi publiskojuši savu versiju par azerbaidžāņu spēku ieņemtajām pozīcijām. Tajās, gluži kā "Delfi" iepriekš publicētajās kartēs, redzams, ka lielākos panākumus azerbaidžāņi guvuši strīdus reģiona dienvidos.

Lai gan kartē redzams, ka tie pietuvojušies stratēģiski svarīgajai Lačinai, armēņi arī apgalvo, ka Azerbaidžānas armija pagaidām nav pārņēmusi visu Karabahas iekļaujošo zemju un Irānas robežu. Armēņi arī apgalvo, ka Hadrutas pilsēta joprojām ir viņu kontrolē, lai gan azerbaidžāņi tās ieņemšanu sludināja jau pirms divām nedēļām.

Armēnijas televīzijās otrdien arī pārraidīti kadri (zemāk), kuros redzami gūstā saņemti sīriešu kaujinieki. Tos kaujām ne tikai Kalnu Karabahā, bet arī pašā Sīrijā un Lībijā rekrutē Turcija.

1/2 Al-Hadath TV broadcasted exclusive info on Turkish-backed Syrian fighters Azerbaijan. Details in next tweet below. pic.twitter.com/Z4jndORIAS