Video: Bahmutā iznīcināts slavenais MiG-17 piemineklis

Ukrainas Doneckas apgabala Bahmutā iznīcināts piemineklis – MiG-17 lidmašīna, kas, pateicoties foto un video materiāliem, bija kļuvis par vienu no pilsētas aizsardzības simboliem.

Video, kas apliecina uz postamenta izvietotās lidmašīnas iznīcināšanu, publicējis Ukrainas militārais žurnālists Jurijs Butusovs.

MiG-17 piemineklis atradās Bahmutas dienvidu daļā pie ceļa, kas ved uz Kostjantinivku.

Smagajās kaujas par Bahmutu pie šīs lidmašīnas bieži fotografējās vai video paziņojumus ierakstīja Ukrainas karavīri.

Krievijas spēki Bahmutu cenšas ieņemt jau mēnešiem ilgi. Pilsēta pašlaik ir ielenkta no trim pusēm un daļēji ieņemti tās austrumu rajoni, vērotāji neizslēdz, ka Ukrainas spēki tuvākajā laikā varētu to pamest.

Someone destroyed the iconic Mig-17 that was located on the western entrance to #Bakhmut. #OSINT #UkraineRussiaWar #Ukraine pic.twitter.com/WB4BI6bqSk