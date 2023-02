Video: Baidens ieradies vizītē Kijivā; paziņo par jaunām bruņojuma piegādēm Ukrainai

ASV prezidents Džo Baidens ieradies iepriekš neizziņotā vizītē Ukrainas galvaspilsētā Kijivā, liecina gan BBC rīcībā esošā informācija, gan arī sociālajos tīklos atrodamie videoklipi.

Šī ir Baidena pirmā vizīte Ukrainā kopš Krievijas iebrukuma sākuma.

Baidens un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieduši tāla darbības rādiusa ieročus un jaunu militārās palīdzības paketi, raksta Lielbritānijas medijs "Sky News". Zelenskis sacīja, ka militārā atbalsta vērtība būs 500 miljoni ASV dolāru, un sīkāka informācija tiks paziņota otrdien.

Baltais nams piebilda, ka jaunākajā militārās palīdzības komplektā ietilps HIMARS munīcija, pretbruņu sistēmas un gaisa novērošanas radari.

Zelenskis paziņoja, ka sarunas ar ASV prezidentu šodien bijušas "auglīgas" un "ļoti svarīgas". "Mēs ceram, ka šis 2023. gads kļūs par uzvaru gadu," viņš piebilda, slavējot abu valstu "kopīgo redzējumu".

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD