Video: Baidens ieradies vizītē Kijivā

ASV prezidents Džo Baidens ieradies iepriekš neizziņotā vizītē Ukrainas galvaspilsētā Kijivā, liecina gan BBC rīcībā esošā informācija, gan arī sociālajos tīklos atrodamie videoklipi.

Šī ir Baidena pirmā vizīte Ukrainā kopš Krievijas iebrukuma sākuma.

Baidens un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieduši tāla darbības rādiusa ieročus un jaunu militārās palīdzības paketi, raksta Lielbritānijas medijs "Sky News". Zelenskis sacīja, ka militārā atbalsta vērtība būs 500 miljoni ASV dolāru, un sīkāka informācija tiks paziņota otrdien.

Baltais nams piebilda, ka jaunākajā militārās palīdzības komplektā ietilps HIMARS munīcija, pretbruņu sistēmas un gaisa novērošanas radari.

Ņemot vērā to, ka Baidenam pirmdien bija paredzēta ierašanās Ukrainas kaimiņvalstī Polijā, vairāki politisko notikumu vērotāji sāka spekulēt par to, vai šī augsta ranga amatpersona varētu būt Baltā nama saimnieks. Tagad Baidena atrašanās Kijivā ir apstiprināta.

Yes, confirmed @POTUS in #Kyiv. Welcome Mr President! Looking forward to the announcements following the air raid sirens experience