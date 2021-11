Video: Baltkrievi migrantu simtus sadzen robežpunktā

Baltkrievijas drošības iestāžu darbinieki pirmdien, 15. novembrī, mainījuši līdzšinējo politiku, vairākus simtus lielu migrantu pūli ielaižot Kuzņicas-Bruzgu kontrolpunkta savā pusē, liecina Polijas īpašo dienestu vadītāja vietnieks Macejs Vasiks.



Aizvadītajā nedēļas nogalē un pirmdienas rītā turpināja pienākt ziņas no Minskas un robežas, ka tiek pulcināti un uz Polijas robežu nogādāti aizvien jauni migranti pārsvarā no Tuvo Austrumu zemēm. Savukārt pirmdienas rītā izskanējis, ka gaidāms līdz šim vērienīgākais robežas sturmēšanas incidents.

Kā redzams uzņemtajā video, Polijas robežu arī robežpārejas punktā sargā gan pūļa savaldīšanas ekipējumā tērpušies drošības iestāžu darbinieki, gan armija.

Savukārt baltkrievu medijs "Nexta" vēsta, ka migranti provokācijai sagatavoti jau iepriekš. Daudzi instruēti par turpmāko rīcību un viņiem iedots ekipējums, tostarp gāzes baloniņi.

"#Migrants gather at the border crossing on the Belarusian side. With the support of local services, they are probably preparing to cross the border by force", the #Polish Defense Ministry reports. pic.twitter.com/ZucTfQOf3B