Video: Baltkrievi migrantu tūkstošus sadzen robežpunktā

Baltkrievijas drošības iestāžu darbinieki pirmdien, 15. novembrī, mainījuši līdzšinējo taktiku, vairākus tūkstošus lielu migrantu pūli ielaižot Kuzņicas-Bruzgu kontrolpunkta savā pusē, vēsta Polijas varasiestādes.

Polijas varasiestādes jau kopš agra rīta novērojušas aizvien lielāku baltkrievu drošības iestāžu pārstāvju klātbūtni migrantu nometnē, kā arī televīzijas pārraižu nodrošināšanai paredzēta transporta ierašanos. Klātienē sižetus ieradušies veidot gan Baltkrievijas, gan Krievijas propagandas kanālu žurnālisti.

Pirms vairākām stundām migranti mobilizēti sapakot somas un doties uz robežpunktu, no kura bruņotas Baltkrievijas militārpersonas ar suņiem viņus turēja atstatus. Bruņotās baltkrievu militārpersonas joprojām neļauj migrantiem pamest robežu, lai dotos atpakaļ uz Minsku.

Polijas īpašo dienestu vadītāja vietnieka Maceja Vasika publicētajā video redzams, ka Polijas robežu arī robežpārejas punktā sargā gan pūļa savaldīšanas ekipējumā tērpušies drošības iestāžu darbinieki, gan armija. Robežpunktā atrodas arī ūdens lielgabali un ceļu šķērso dzeloņdrāšu pinums.

Citā video arī redzams, ka līdzšinējā nometne, kur migrantiem bija iespējams patverties pie ugunskuriem un būvēt teltis, Baltkrievijas militārpersonu pavadībā ir pilnībā pamesta, netieši norādot, ka tajā atgriezties vairs nav plānots.

#Migrants camp is empty now, breakthrough is imminent from #Belarus to #Poland . pic.twitter.com/uOa4UJrMA9

Aizvadītajā nedēļas nogalē un pirmdienas rītā turpināja pienākt ziņas no Minskas un robežas, ka tiek pulcināti un uz Polijas robežu nogādāti aizvien jauni migranti pārsvarā no Tuvo Austrumu zemēm. Savukārt pirmdienas rītā izskanējis, ka gaidāms līdz šim vērienīgākais robežas sturmēšanas incidents.

Savukārt baltkrievu medijs "Nexta" vēsta, ka migranti provokācijai sagatavoti jau iepriekš. Daudzi instruēti par turpmāko rīcību un viņiem iedots ekipējums, tostarp gāzes baloniņi.

"#Migrants gather at the border crossing on the Belarusian side. With the support of local services, they are probably preparing to cross the border by force", the #Polish Defense Ministry reports. pic.twitter.com/ZucTfQOf3B