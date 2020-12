Video: Eiropā netiekošie briti lidlauku pārvērš iespaidīgā autoparkā

Pēc tam, kad Francija pirmdien pēkšņi slēdza robežas ar Lielbritāniju jaunā koronavīrusa paveida straujās izplatības dēļ Apvienotajā Karalistē, briti kravas automašīnas no Duvras un Folkstounas ostām novirzīja uz Kentas grāfistē esošo Manstonas lidostu, vēsta "Kent Online".

Jau ilgstoši ikdienas gaisa satiksmē neizmantotās lidostas jūdzi garais skrejceļš nepilnas diennakts laikā pārvērties milzīgā kravas automašīnu stāvlaukumā, liecina "Sky News" uzņemtais video no gaisa.

Kentas medijs norāda, ka lidostu kā ārkārtas situācijas stāvlaukumu bijis paredzēts izmantot, ja rastos satiksmes haoss, nepanākot vienošanos tā dēvētajās "Brexit" sarunās starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību. Tomēr tās izmantošana auto novietošanai izrādījusies nepieciešama gandrīz divas nedēļas agrāk.

Manston Airport, which is becoming a lorry park for Dover, is where Brexit and UKIP began. The party took control of Thanet council in 2015 - a major foothold - after the airport was shut.

Farage campaigned to reopen Manston. Brexit has kinda done that pic.twitter.com/sye7pooHDY