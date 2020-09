Video: Habarovskas iedzīvotāji vienpadsmito sestdienu dodas protesta gājienā

Krievijas Tālajos Austrumos Habarovskā vienpadsmito sestdienu pēc kārtas notikusi masu demonstrācija un mītiņš aizturētā populārā eksgubernatora Sergeja Furgala atbalstam, vēsta portāls "dvhab.ru".

Neraugoties uz spēcīgo lietu, akcijā piedalījās no 2500 līdz 3000 cilvēku, liecina opozicionāru aplēses. Demonstrantu lozungu vidū bija saukļi eksgubernatora atbalstam, tika peltas varasiestādes un likumsargi. Akcijas dalībnieki arī pieprasīja, lai Furgals tiek tiesāts atklātā tiesā.

Demonstrantu lozungos bija pausta neuzticība vietējai varai, tika vākti paraksti Habarovskas mēra Sergeja Kravčuka atstādināšanai. Varasiestādes centās traucēt mītiņa norisei. Mītiņa laukumā no visiem skaļruņiem lielā skaļumā tika atskaņots koncerts.

"Mītiņa dalībnieki apspriež klasiskās mūzikas audiokoncertu, kas veltīts Ludviga van Bēthovena 250.dzimšanas dienai. Šajā brīdī viss ir skaisti. Ir tikai viens "bet" - Bēthovens dzimis 16.secembrī, bet šodien ir septembris," reportāžā no mītiņa vēsta portāls "dvhab.ru".

Neskatoties uz šo traucēkli, akcijas dalībnieki skandēja tradicionālos saukļus eksgubernatora atbalstam, pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un pret jauno pagaidu gubernatoru Mihailu Degtjarjovu. "Vācieši modina no komas Navaļniju, Habarovska - Krieviju," lasāms vienā aktīvistu plakātā.

Today's Khabarovsk March, Russia's longest peaceful daily protest since the beginning of July. People who came to demand open trial for ex governor Sergey Furgal detained on 9 July on charges of multiple murders were met with 'Ode to Joy' by Beethoven #TheKhabarovskMarch pic.twitter.com/xHjn8BRDTK