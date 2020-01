Video: Irānas televīzija demonstrē Ukrainas lidmašīnas nogāšanos

Irānas valsts televīzija pārraidījusi aculiecinieka uzņemtu video, kurā redzams, kā pie Teherānas krīt Ukrainas aviosabiedrības "Ukrainian Airlines" lidmašīna "Boeing 737", ziņo "Guardian".

Lidmašīna, kurā atradušies 180 cilvēki, nogāzās īsi pirms pacelšanās no Teherānas Imāma Homenei lidostas. Video skaidri redzams, ka lidmašīna liesmojusi jau gaisā.

Saskaņā ar Irānas glābēju datiem lidmašīnā atradušies 147 irāņi un 32 ārzemnieki – no Kanādas, Vācijas, Zviedrijas, Afganistānas un Ukrainas. Ukrainas ārlietu ministra Vladimira Pristaiko tviterī publicētie dati gan atšķiras: 82 no Irānas, 63 no Kanādas, 2 no Ukrainas + 9 apkalpes locekļi, 10 no Zviedrijas, 4 no Afganistānas, 3 no Vācijas un 3 no Lielbritānijas.

