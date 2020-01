Video: Irānas televīzija demonstrē Ukrainas lidmašīnas nogāšanos

Irānas valsts televīzija pārraidījusi aculiecinieka uzņemtu video, kurā redzams, kā pie Teherānas krīt Ukrainas aviosabiedrības "Ukrainian Airlines" lidmašīna "Boeing 737", ziņo "Guardian".

Lidmašīnā, kura bija ceļā uz Kijevu un atradušies līdz 180 cilvēku (dažādos avotos minētais lidmašīnā esošo cilvēku skaits minēts no 176 līdz 180).

Tā nogāzās īsi pēc pacelšanās no Teherānas Imāma Homenei lidostas. Video skaidri redzams, ka lidmašīna liesmojusi jau gaisā.

Saskaņā ar Irānas glābēju datiem lidmašīnā atradušies 147 irāņi un 32 ārzemnieki – no Kanādas, Vācijas, Zviedrijas, Afganistānas un Ukrainas. Ukrainas ārlietu ministra Vladimira Pristaiko tviterī publicētie dati gan atšķiras: 82 no Irānas, 63 no Kanādas, 11 no Ukrainas (tostarp 9 apkalpes locekļi), 10 no Zviedrijas, 4 no Afganistānas, 3 no Vācijas un 3 no Lielbritānijas. Neviens neesot izdzīvojis.

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020



Drīz pēc izlidošanas lidmašīna pārtraukusi sūtīt datus, vēsta tīmekļa vietne "FlightRadar24". Pastāv aizdomas, ka avāriju izraisījušas mehāniskas problēmas, norādījis Irānas medijs "Isna", tuvākas detaļas nesniedzot.

Lidmašīnas avārijas vietā uz dienvidrietumiem no Teherānas ieradušās izmeklētāju komandas, paziņoja civilās aviācijas pārstāvis sakariem ar presi Reza Džafarzade.

Nav skaidrs, vai incidents ir saistīts ar pašreizējo ASV un Irānas konfrontāciju, norāda BBC. Ukrainas lidmašīnas avārija notika dažas stundas pēc tam, kad Irāna veica ballistisko raķešu triecienu divām bāzēm Irākā, kur izvietoti ASV karavīri, šādi atbildot uz Irānas ģenerāļa Kasema Soleimani nogalināšanu ASV gaisa spēku triecienā piektdien Irākā pie Bagdādes starptautiskās lidostas.