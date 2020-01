Video: Kā amerikāņi bloķēja krievu konvoja ceļu uz Sīrijas kurdu naftas lauku

Šonedēļ Sīrijas ziemeļaustrumos ASV militārais konvojs bloķēja Krievijas militārajam konvojam ceļu uz kurdu "Sīrijas Demokrātisko spēku" (SDF) kontrolētu naftas lauku, pastiprinot spriedzi abu valstu starpā. Šis ir jau trešais publiski izskanējušais šāds gadījums dažu nedēļu laikā, atsaucoties uz vietējo žurnālistu Nišanu Mohamadu, vēsta "Voa".

Ceturtdien publicēts īss otrdienas notikušā video, kurā redzama abu ārvalstu spēku stīvēšanās uz pārpildītās šosejas starp kurdu pilsētām.

ASV spēki nav ļāvuši Krievijas bruņutransportieru rindai turpināt ceļu pa vietējā mēroga šoseju 716, no kuras tālāk ir pieeja diviem svarīgiem naftas laukiem – Sveidijes un Rumeilas –, kā arī Sīrijas-Irākas robežai. Gan naftas laukus, gan robežpunktu šajā reģionā kontrolē ASV vadītās starptautiskās koalīcijas atbalstītie kurdu spēki.

Video priekšplānā pelēkzaļais bruņutransportieris ar sarkanām līnijām ir krievu spēku auto, fonā tuksneša oranžā krāsā redzams ASV bruņutransportieris:

#American_forces prevent #Russian_forces from heading east towards the #oil areas of #Remilan #NE_SYRIA # pic.twitter.com/7qhcUSAnS6



Pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps pērnā gada oktobrī paziņoja par spēku atvilkšanu Sīrijā no Turcijas robežas, Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans paziņoja par ofensīvas uzsākšanu pret SDF, kurus uzskata par teroristu organizāciju. ASV spēkiem atvelkot spēkus, SDF drošības saglabāšanai lūdza Sīrijas Bašara al Asada režīmu atbalstošo Krievijas spēku palīdzību.

ASV pilnībā spēkus gan neatvilka, saglabājot plašu klātbūtni pašos Sīrijas ziemeļaustrumos, kā arī austrumos pie Deir ez Zoras, kur atrodas valsts lielākie naftas lauki. Rezultātā reģionā atrodas gan Krievijas spēki, gan ASV spēki, taču līdz šim skaidri nenoteiktās patruļas zonas nebija sadūrušās, krieviem klātbūtni saglabājot galvenokārt ap Turcijas okupētajām Sīrijas teritorijām, kā arī iepriekš SDF ar koalīcijas atbalstu no "Daesh" atkarotajās lielākajās reģiona pilsētās, piemēram Tabkā un Rakā.

Šobrīd pēc pieaugoša spiediena gan no starptautisko partneru puses, gan ASV parlamenta Tramps piekritis atkārtoti palielināt ASV spēku klātbūtni valstī līdz aptuveni 500 karavīriem, lai novērstu režīma, to atbalstošo Krievijas un Irānas spēku piekļūšanu naftas laukiem, kā arī novērstu šobrīd daļēji iznīcināto un pagrīdē esošo "Daesh" potenciālu atgriešanos.

Līdz ar ASV klātbūtnes palielināšanos reģionā, aizvien biežāk piedzīvoti incidenti, kuros ASV spēki bloķē Krievijas konvoju ceļu, liekot tiem atgriezties bāzēs. "Voa" citētais Nišans Mohamads atzīmējis, ka viss liecina par ASV spēku vēlmi ierobežot Krievijas spēku klātbūtni noteiktos Sīrijas reģionos. Savukārt SDF spriedzi abu savu partneru vidū nekomentē.

ASV nemilitārā konvoja ar loģistikas materiāliem ierašanās Sīrijas kurdu pašpasludinātajā galvaspilsētā Kāmišli 12. janvārī:

A convoy of trucks carrying logistical materials, which belongs to the #International_Alliance, now arrives to #Qamishli, #NE_Syria, coming from the #Kurdistan region of #Iraq pic.twitter.com/OKWx7SNkh6