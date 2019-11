Video: Kā ASV aviācijas bāzes kuģis iespaidīgi 'driftē' Atlantijas okeānā

ASV karaflote publicējusi video, kā jūras izmēģinājumu laikā straujus pagriezienus veic aviācijas bāzes kuģis "USS Gerald Ford".

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" publicētajā video redzams, kā vairāk nekā 300 metrus garais kuģis spējā pagrieziena laikā teju "driftē" pa ūdeni, dūmu vietā saceļot viļņu mutuļus.

"USS Gerald Ford" formāli ar ASV prezidenta Donalda Trampa klātbūtni tika pieņemts dienestā 2017. gadā, taču tam bija problēmas ar iekārtu darbību. Oktobra beigās kuģis atgriezās jūrā pēc 15 mēnešu ilgas apkopes un uzlabojumiem.

Getting squirrely! @Warship_78 conducts high-speed turns in the #AtlanticOcean while conducting sea trials following an in port 15 month post-shakedown maintenance period at @HIIndustries. #USSGeraldRFord pic.twitter.com/8eC20GVtHC