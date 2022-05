Video: Kā izskatās okupantu sagrāves vietā pie Bilahorivkas

Krievijas spēku neveiksmīgie mēģinājumi pārcelties pāri Siverskijdonecas upei netālu no Luhanskas apgabala Bilahorivkas jau ir kļuvuši par sava veida simbolu Maskavas izmisīgajiem mēģinājumiem mainīt sev neveiksmīgo kara gaitu – no gaisa uzņemtie iznīcinātās kara tehnikas attēli ir aplidojuši visu pasauli. Tuvāku ieskatu postažā tagad sniedz kāds ceturtdien publicēts video.

Krievijas mēģinājumi pa pontontiltiem pārcelties pāri Siverskijdonecai ar mērķi ielenkt Ukrainas spēkus Lisičanskā un Severodoneckā notikuši no 5. līdz 12. maijam. Tomēr ukraiņi šos plānus izjauca, ar artilēriju un aviāciju iznīcinot vairāk nekā 70 pretinieka tehnikas vienības un simtiem karavīru. Par šo operāciju vairāk var lasīt šeit.

Medijs "The New York Times" šo kauju vērtēja kā vienu no asiņainākajām visa kara laikā, kas arī Krievijā ļauj apjaust katastrofas apmērus. Aplēses liecina par vairāk nekā 400 iebrucēju karavīru nogalināšanu vai ievainošanu.

19. maijā "YouTube" publicētā video, ko, domājams, uzņēmis kāds Ukrainas karavīrs, redzamas krievu bataljona taktiskās grupas sagrāves sekas tuvplānā. Kadros redzmi nolauzti koki un līdz nepazīšanai izpostītas kājnieku kaujas mašīnas.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.