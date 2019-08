Video: Kā Ķīnas armija iebiedē Honkongas protestētājus

Jau vairākus mēnešus turpinoties demokrātijas atbalstītāju protestiem Honkongā, Ķīnas armija ar šonedēļ publicētu propagandas video izteikusi brīdinājumu protestētājiem.

Bijusī britu kolonija Honkonga kopš 1997. gada ir Ķīnas īpašais administratīvais rajons, kas bauda īpašu autonomiju savā iekšējā politikā un finansēs, saglabājot daļēji demokrātisku pārvaldi, atšķirībā no pārējās Ķīnas. Pekina to sauc par "viena valsts – divas sistēmas" politiku.

Honkongas protestu sērija sākās ar masu demonstrāciju marta beigās, iedzīvotājiem iestājoties pret likumprojektu, kas atļautu aizdomās turēto izdošanu Ķīnai.

Pēc protestētāju spiediena jūnijā Honkongas valdība izdošanas līguma pieņemšanu apturēja, taču demonstranti pieprasa Pekinas atbalstītās Honkongas valdības vadītājas Kerijas Lamas atkāpšanos un pilnīgu likumprojekta atcelšanu, kā arī demokrātiskas reformas un izmeklēšanu par policijas reakciju pret demonstrācijām.

Pret protestētājiem vēršas ne tikai policisti, bet arī organizēti kriminālo bandu locekļi.

Jūlijā Ķīna brīdināja, ka Honkongā var tikt izvietoti Ķīnas karavīri, ja vietējās varasiestādes pieprasīs atbalstu kārtības uzturēšanā.

Pati Ķīnas Tautas atbrīvošanas armija līdz šim nebija komentējusi Honkongas protestus, kas tagad notikuši jau astoņas nedēļas nogales pēc kārtas. Taču, atzīmējot Ķīnas armijas 95. gadadienu, Honkongas garnizona komandieris trešdien paziņoja, ka protesti ir kaitējuši pilsētas labklājībai un stabilitātei un radījuši izaicinājumu likuma varai.

"Tas nav pieļaujams un mēs paužam kategorisku nosodījumu," teica Čeņš Daosjans.

Garnizons arī publicēja video, kurā tiek demonstrētas Ķīnas armijas mācības pilsētvidē un demonstrantu savaldīšanā. "Visas sekas ir jūsu pašu atbildība," video demonstrantus brīdina karavīrs. Tiek rādīta arī aizturēto protestētāju aizvešana.

Pēc tam video turpina izrādīt Ķīnas armijas spēku ar dažādu ieroču, tostarp raķešu šaušanas demonstrācijām. Bet noslēgumā dažādi cilvēki slavē Ķīnas armiju, izskan arī frāze, ka "armija un Honkongas tauta ir vienota".

Novērotāji uzskata, ka video, domājams, filmēts Honkongā, jo tur dzirdams vietējais valodas dialekts, redzams Honkongas taksometrs un karogs, kas ļoti līdzīgs vietējās policijas lietotajam, raksta raidsabiedrība BBC.

PLA #HongKong garrison shows its commitment to safeguarding the country's sovereignty and security, as well as Hong Kong's prosperity and stability through a video released on Wednesday. pic.twitter.com/GlOI9K56Yw