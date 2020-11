Video: Kā tunelis zem Stounhendžas mainīs pieminekļa apkārtni

Lielbritānijas transporta ministrs Grants Šaps devis formālu atbalstu pretrunīgi vērtētam plānam izbūvēt transporta tuneli zem pasaulslavenās Stunhendžas. Publiskots arī video, kā arheoloģiskā pieminekļa apkārtne izskatīsies nākotnē.

Kopumā aptuveni 1,86 miljardus eiro vērtais satiksmes tunelis atvieglošot šobrīd pārlieku noslogotos apkārtnes ceļus, tostarp reģionāli ļoti svarīgo "A303" šoseju starp Anglijas dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem. To regulāri izmanto miljoniem cilvēku.

Projekts tā virzīšanas gaitā saņēmis skarbu kritiku no arheologiem un vides aizstāvjiem.

Tuneļa izbūve Anglijā tiek vērtēta kā viens no vērienīgākajiem ceļu infrastruktūras projektiem pēdējās paaudzes laikā, norādījis pavalsts ceļu tīkla vadītājs Džims Osulivans. "Šī pārbūves shēma Stounhendžas ainavu atgriezīs līdzīgāku tādai, kāda tā bijusi oriģināli, kā arī samazinās ceļā pavadīto laiku katram, kurš dodas uz dienvidaustrumiem vai brauc no tiem," viņš skaidrojis.

Aptuveni 1,5 miljardi eiro no projekta kopsummas tiks ieguldīti "A303" šosejas pārbūvei – 13 kilometri no tās tiks pārbūvēti dalītā četrjoslu šosejā, no kurām vairāk nekā trīs kilometri būs apakšzemes tunelis zem pasaules arheoloģijas pieminekļa, kā arī tiks izbūvēti jauni krustojumi ar šosejām "A345" un "A360", starp kurām tas atrodas.

Patlaban vēl aptuveni piecas nedēļas Augstākajā tiesā iespējams apstrīdēt ministra lēmumu dot projektam zaļo gaismu. Ja tas nenotiks, sagatavošanās darbi tiks uzsākti nākamgad, bet būvniecība varētu sākties 2023. gadā un tiks pabeigta piecu gadu laikā, lēš projekta virzītāji.