Video: Kā Vladivostokā policija pratina protestu dalībnieku

Pēc plašajiem protestiem, kas visā Krievijā notika pēc opozīcijas politiķa Alekseja Navaļnija aizturēšanas un ieslodzīšanas cietumā, varasiestādes turpina vērsties pret akciju dalībniekiem, tostarp veicot pārmeklēšanas dzīvokļos.

Sestdien masveida kratīšanas ar tehnikas izņemšanu notikušas Vladivostokā un Sanktpēterburgā, ziņo "Currenttime". Savukārt Maskavā policisti apstaigā 23. un 31. janvāra protestu akciju dalībniekus, brīdinot, ka nākamajā reizē sankcijas būs bargākas nekā vienkārši sodanauda. Vienā gadījumā likumsargs paskaidrojis, ka mītiņu dalībniekus izskaitļo ar sejas atpazīšanas tehnoloģiju palīdzību, un rekomendējis valkāt sejas maskas.

Drošībnieki Vladivostokā ieradušies arī pie vietējā "YouTube" video kanāla "NewsBox24" autora Genādija Šulgas, kurš atzīts par liecinieku lietā par nobloķētiem ceļiem protestu laikā, ziņo "Mediazona".

Viņš izvilkts no tualetes un nogāzts uz grīdas pie suņa bļodām, kur viņam likts stādīties priekšā, atsaucoties uz paša cietušā stāstīto, vēsta "Novaja Gazeta". Notiekošo filmējošais policists norādījis, ka tas paredzēts izmeklēšanas iekšējai lietošanai, taču video drīz parādījies tīmeklī.

Highly disturbing video of police in Vladivostok interrogating and humiliating local journalist Gennady Shulga. Cops raided his home and “questioned” him about the opposition’s Jan. 23 protests. Especially noteworthy: the police themselves leaked this footage. pic.twitter.com/aEdjfPXnqa