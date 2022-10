Video: Kijivas policisti ar strēlnieku ieročiem notriec Irānas dronu kamikadzi

Kijivas patruļpolicijas priekšnieka vietnieks Oleksijs Bilošickis publicējis video, kurā esot redzama Irānas ražojuma drona kamikadzes "Shahed-136" notriekšana ar strēlnieku ieročiem.

Video, kuru Bilošickis publicējis savā "Facebook" kontā, redzams, kā Kijivas policisti ar triecienšautenēm šauj gaisā, tad dzirdama drona raksturīgā motora skaņa un atskan sprādziens, dronam nokrītot.

Kādā citā video tiek rādītas, domājsm, šī paša drona atlūzas.

Šie Irānas droni, kas Krievijā pārdēvēti par "Geran-2", sava divtaktu motora raksturīgās rūkoņas dēļ Ukrainā ir iesaukti par "lidojošajiem mopēdiem", un to tuvošanās ir sadzirdama no liela attāluma.

Tāpat tie ir salīdzinoši lēni, tāpēc ir viegli notriecami. Taču Krievijas spēki dronus mēdz laist grupās pa vairākiem kopā, lai palielinātu iespējas, ka kāds no tiem sasniedz mērķi. Vairāk par "lidojošajiem mopēdiem" var lasīt šeit.

Pirmdienas rītā masīvu dronu uzbrukumu piedzīvoja Kijiva un citas pilsētas. No kādas dzīvojamās ēkas drupām izvilkti trīs bojāgājušie, tostarp grūtniece, ziņo aģentūra UNIAN.

Kijivas mērs Vitālijs Kļičko paziņoja, ka pret Kijivu pirmdienas rītā palaisti 28 droni, no kuriem vairums notriekti, un pilsētā nogranduši pieci sprādzieni.

"Kamikaze drone" attacks on Kyiv and other cities this morning:

- 28 drones targeted Kyiv, 5 reached their destination, rest shot down

- critical infrastructure and a residential building hit

- one killed, three wounded in Kyiv

- electricity out in hundreds of towns and villages pic.twitter.com/JbCopEurSI