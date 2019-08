Video: Ķīnas bruņotā policija pulcējas pie Honkongas

Ķīnas Tautas bruņotā policijas spēki sabraukuši uz Šeņdžeņas megapoli, lai piedalītos mācībās, ziņo autoritārās valsts kontrolētie mediji. Zīmīgi, ka pilsēta robežojas ar Honkongu, kur jau divus mēnešus notiek protesti pret centrālās varas centieniem ierobežot vietējo demokrātisko pārvaldi.

Bruņotās policijas spēki ieradušies uz liela mēroga mācībām, vēsta Angļu valodā rakstošais "Global Times". Tā un cita vienotā valsts mediju tīklā esošā portāla "China News" sociālajos tīklos publicētajos video redzams, ka bruņotā policija pilsētā ierodas lielā skaitā kravas automašīnu, kā arī bruņutransportieros.

Abi mediji publicējuši aptuveni minūti ilgus video (zemāk), kuri, lai gan līdzīgi, nedaudz atšķiras un tikai aptuveni ļauj nojaust vērienu, kāds plānots gaidāmajām mācībām. Video galvenokārt redzamas Tautas bruņotās policijas transportlīdzekļu kolonnas uz dažādiem lielceļiem ceļā uz Šeņdžeņu. Viens no medijiem uzsver, ka no bruņutransportieriem noņemti šaujamieroči.

