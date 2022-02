Video: Krievija Ukrainas pierobežā savelk ballistiskās raķešsistēmas; izsludina spēku atvilkšanu

Krievijas armijas dažādas vienības gan pašā Krievijā, gan Baltkrievijā kopš aizvadītās nedēļas nogales no iepriekš izveidotajām bāzēm pastiprināti tiek pievilktas pie pašas Ukrainas robežas, liecina sociālajos tīklos publicētie video. Turpinot noliegt iebrukuma plānus, Krievijas Aizsardzības ministrija otrdien izziņoja spēku atvilkšanu.

Krievijas spēku savilkšana tuvu Ukrainas robežām sākās septembra beigās, bet plašāku uzmanību tai pievērsa ASV amatpersonu paziņojumi novembra sākumā, kurus papildināja uzskatāmi kompānijas "Maxar Technologies" setelītattēli. Agrīnās aplēsēs tika lēsts, ka savilkti vairāki desmiti tūkstošu karavīru, bet šobrīd tiešā Ukrainas tuvumā savilkto karavīru skaits esot vismaz 130 000.

Līdzās dzīvajam spēkam mēnešiem ilgi no visas Krievijas tiek vesta bruņutehnika, munīcija un citas militāra rakstura kravas līdz pat lauka hospitāļiem, asins bankām un visa veida degvielas vedējiem, aizvien vairāk iezīmējot Krievijas nolūku iebrukt kaimiņvalstī. Līdzās karaspēka pārvietošanai pa sauszemi novērojama arī gaisa spēku lidaparātu sapulcināšana relatīvi nelielā attālumā no Ukrainas, tostarp Baltkrievijā un okupētajā Krimā, kā arī desantkuģu un zemūdeņu sakoncentrēšana Melnajā jūrā.

Tiek uzskatīts, ka Krievija pie Ukrainas pārdislocējusi jau 100 bataljona taktiskās grupas, kuru vidējais lielums ir ap 800 karavīriem jeb 60% no visām bataljona taktiskajām grupām, turklāt zināms, ka vēl 14 ir ceļā, pirmdien tvītoja "The Times" militārā žurnāliste larisa Brauna.

This amounts to more than 60 per cent of Russia's ground combat power. Another 14 BTGs are also on their way.