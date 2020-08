Video: Krievijas patruļa Sīrijā taranē ASV bruņumašīnu

Trešdien Sīrijā noticis incidents starp Krievijas patruļas transportu un ASV bruņotajām automašīnām, kura laikā viens no ASV auto taranēts.

Tīmeklī publicētā video redzams, kā Krievijas militārais transports šķērso atklātu lauku, kad tām ceļā izbrauc ASV bruņotās automašīnas, kas bloķējušas blakus esošo ceļu.

Vienā mirklī Krievijas transports, no kura tiek filmēts notiekošais, ar sānu saduras un šķietami mēģina nostumt malā ASV bruņoto auto.

ASV puse ziņo, ka trieciena rezultātā četri ASV karavīri piedzīvojuši "vieglus satricinājumam līdzīgus simptomus", ziņo "Radio Brīvā Eiropa" (RFE/RL).

