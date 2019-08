Video: Krievijas vidienē sprāgst munīcijas noliktava

Krievijā Krasnojarskas novadā armijas daļā pirmdien aizdegusies munīcijas noliktava, kurā sākušies sprādzieni. Ugunsgrēka dzēšanai nosūtīti arī divi ugunsdzēsības vilcieni.

20 kilometru rādiusā ar degošo noliktavu Ačinskas rajonā tiek evakuēti iedzīvotāji, paziņoja Krievijas Ārkārtas situāciju ministrija. Ačinskas pilsētas varasiestādes paziņojušas, ka tiek gatavota 11 000 iedzīvotāju evakuācija.

Kā pavēstīja avots reģiona ārkārtas dienestos, gājis bojā viens karavīrs, taču Aizsardzības ministrija to noliedz. Cietuši septiņi cilvēki, tostarp četri karavīri, no kuriem divi hospitalizēti ar šķembu ievainojumiem.

An ammunition depot has exploded near the city of Achinsk in Russia. The 100,000 residents of Achinsk are currently being evacuated #Russia pic.twitter.com/cmzR3q4YOy