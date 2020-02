Video: Maskavieši vizinās miniatūros T-34 tankos

Vladimira Putina 20 varas gados Krievijā liela vērība tiek pievērsta Otrā pasaules kara notikumu plašai heroizēšanai, uzvaru pār nacistisko Vāciju izmantojot kā vienu no centrālajiem nāciju saliedējošiem vēstures notikumiem.

Piemēram, pēdējos gados novembrī Maskavā notiek 1941. gada militārās parādes rekonstrukcijas vēsturiskos kostīmos un ar tā laika parauga tehniku, tiek uzbūvēts Berlīnes Reihstāga makets, lai vēlreiz to ieņemtu.

Otrā pasaules kara un militārā tematika kļuvusi par plaša patēriņa produktu. Uz 9. maiju, kad Krievijā svin uzvaru pār nacismu, cieņā ir tērpieties sarkanarmiešu kostīmos, kuros piedāvā ģērbt arī bērnus.

Neapšaubāmi viens no atpazīstamākajiem uzvaras kulta simboliem ir PSRS kara laika tanks T-34, kura atveidā Krievijā dekorē ne vien automašīnas, bet pat bērnu ratiņus. Krievijas armijā arī izveidots vēsturisko T-34 tanku bataljons, kura vajadzībām novecojusī kaujas tehnika iegūta no Laosas.

Pieprasījums pēc uzvaras patriotisma acīmredzot veicinājis atbilstoša izklaides veida rašanos – Piemaskavas Sokoļņiku parkā tiek piedāvāts vizināties ar maziem T-34 atveidiem.

MINI MANEUVERS: This tiny tank race track sees adults and children squeeze into miniature models of Soviet World War Two T-34 armored vehicles for a couple of laps in Moscow, Russia. https://t.co/GsIboubC4z pic.twitter.com/ReyrfwXqGU