Video: Minskas centrā OMON aiztur tikai protestējošos vīriešus

Minskas centrā Neatkarības laukumā milicijas īpašo uzdevumu vienības (OMON) kaujinieki ceturtdienas vakarā sākuši aizturēt solidaritātes akcijas dalībniekus, ziņo radiostacija "Brīvā Eiropa".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Radiostacija atsaucas uz savu Minskā esošo žurnālistu Oļegu Gruzdiloviču, kurš arī ticis aizturēts.

Tīmekļa ziņu vietne "Tut.by" vēsta, ka Neatkarības laukumā šobrīd atrodas aptuveni tūkstotis cilvēku. Viņus ielenkuši OMON kaujinieki un miliči, kas neļauj demonstrantiem laukumu atstāt. Izdevums norāda, ka drošības iestāžu darbinieki spēku nepielieto un vienkārši ved cilvēkus uz aizturēto transportēšanas spēkratiem.

And it begins pic.twitter.com/jIKXGzqfYw — Oliver Carroll (@olliecarroll) August 27, 2020

Savukārt vietne "Onliner" ziņo, ka miliči vīriešus pa vienam ved uz milicijas spēkratiem, kamēr sievietēm ļauj no laukuma aiziet. Tomēr daudzas šo iespēju atsakās izmantot. Ziņu vietne "Naša Ņiva" vēsta, ka aizturēto skaits jau sniedzas desmitos. Tostarp aizturēti arī aptuveni 20 žurnālisti, kas iesēdināti mikroautobusā un aizvesti nezināmā virzienā.

More than 112 people detained today. It's the biggest number of daily arrests since the post-election crackdown. Yesterday, authorities did block people in the Church, and it angered people. Belarus catholic church leadership also condemned the authorities actions. pic.twitter.com/FN26UyzuGi — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 27, 2020

Swedish Ambassador Christina Johannesson @SwedeninBY in front of the police station, where the Swedish journalist Paul Hansen is currently located. Minsk, #Bélarus. Almost all the journalists have been detained. Situation seems became favourable for Lukashenko from afternoon. pic.twitter.com/kEYN0gy91M — Naveen (@Naveen68597133) August 27, 2020

Kā ziņots, Baltkrievijā jau trešo nedēļu turpinās masu protesti pret 9.augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem Lukašenko ieguvis 80,1% balsu, kamēr opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska tikai 10,1%. Taču opozīcija, pamatojoties uz liecībām par nepieredzēti plašiem pārkāpumiem, apgalvo, ka šie rezultāti ir viltoti.

Vēlēšanu rezultātus atteikusies atzīt arī Eiropas Savienība (ES) un citas rietumvalstis.

Varasiestādes sākotnēji mēģināja demonstrācijas apslāpēt, pielietojot brutālu spēku, un aizturēja tūkstošiem protestētāju, kas milicijas aizturēšanas izolatoros pakļauti necilvēcīgiem apstākļiem un vardarbībai. Tas izsaucis faktiski visas sabiedrības sašutumu, un varasiestādes bija spiestas aizvākt no ielām drošības spēkus, kā arī sākt atbrīvot aizturētos.

Tomēr liels skaits aizturēto joprojām atrodas milicijas izolatoros, bet vairāk nekā pussimts skaitās pazuduši bez vēsts. Kā, uzrunājot Eiropas Parlamentu (EP), otrdien paziņoja Tihanovska, vismaz seši cilvēki demonstrāciju apspiešanas laikā tikuši nogalināti.

Vienlaikus Baltkrievijā sākušies streiki, kuru dalībnieki arī izvirza pret režīmu vērstas politiskas prasības. Tikmēr Lukašenko kategoriski atsakās piekāpties protestētāju prasībām, demonstrāciju organizēšanā apsūdzot Rietumus un cenšoties pārliecināt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu sniegt atbalstu grūstošā autoritārā režīma stabilizēšanai.

Pēdējo dienu laikā Lukašenko, šķiet, sācis atgūt iniciatīvu un pret opozīciju pamazām atkal tiek pastiprināts spiediens. Tomēr līdz ceturtdienai represijas tika veiktas izlases kārtībā.

Tikmēr Kremlis ceturtdien paziņojis, ka Maskava, ja situācija kļūs nekontrolējama, ir gatava nosūtīt uz Baltkrieviju tiesībsargāšanas iestāžu kontingentu, lai apspiestu pret Lukašenko režīmu vērstos protestus.