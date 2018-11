Video: Minskas milicija piespiedusi pusaudzi atvainoties likumsarga skulptūrai

Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā milicija aizturējusi 16 gadus vecu pusaudzi, kurš iepliķējis kārtības sarga skulptūru. Vēlāk Iekšlietu ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē publicēts video, kurā jaunietis atvainojas par nodarīto.

"Es patiesi nožēloju to, ka nodarīju kaitējumu piemineklim un milicijas darbiniekiem, jo šim piemineklim ir sava vēsture un es ar savu rīcību varēju to nomelnot. Es to nevēlējos un no sirds atvainojos visiem," ierakstā saka pusaudzis.

Pusaudzis ar roku iesita kārtībnieka statujai pa seju un mēģināja aizbēgt, video stāsta milicis. Milicija pusaudzim izrakstījusi administratīvā pārkāpuma protokolu par sīko huligānismu.

Jaunietis milicijā pastāstījis, ka ideja iesist statujai radusies spontāni, lai "parādītu meistarību" savam biedram, teikts ministrijas vietnē. Aizturētais jau vairākas reizes administratīvi sodīts, bet "ir sapratis izdarīto un patiesi to nožēlo", skaidro iestāde.

Kārtības sarga skulptūra Minskā atklāta 2017. gadā – atzīmējot Baltkrievijas milicijas simtgadi. Daudzus gan izbrīnījis fakts, ka padomju milicijas jubilejai veltītajā statujā redzams kārtības sargs Cariskās Krievijas formastērpā.

Par šīs skulptūras aizskaršanu administratīvie sodi piemēroti arī iepriekš, atzīmē "Radio Svoboda".