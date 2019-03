Video: No Gazas izšauta raķete iznīcina māju Izraēlas centrālajā daļā

Izraēlas centrālajā daļā pirmdien ēkai trāpot raķetei, ievainoti septiņi cilvēki, paziņoja Izraēlas amatpersonas.

Izraēlas armija pavēstīja, ka raķete izšauta no Gazas joslas, vienlaikus vairojoties bažām par jaunu bruņota konflikta eskalāciju pirms 9. aprīlī Izraēlā gaidāmajām vēlēšanām.

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu šobrīd uzturas vizītē ASV, un pagaidām nav nekādu ziņu, ka viņš varētu vizīti pārtraukt.

Nams, kuram trāpījusi raķete, atrodas Mišmeretas ciemā, uz ziemeļiem no Telavivas. Mišmereta atrodas vairāk nekā 80 kilometru attālumā no Gazas joslas. Gadījumi, kad palestīniešu kaujinieku raidītās raķetes veic tik lielus attālumus, ir reti.

Nav šaubu, ka raķetes trieciens izsauks Izraēlas pretreakciju. Eksperti norāda, ka Netanjahu grūti prognozējamo vēlēšanu priekšvakarā grib izvairīties no vēl viena kara ar Gazas joslu.

Israel investigates the failure of the Iron Dome as it didn't intercept the alleged rocket fired from Gaza. pic.twitter.com/kSytg04rC0 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) March 25, 2019



Priekšvēlēšanu cīņā viņam ir sīva politiskā konkurence no bijušā armijas komandiera Benija Ganca vadītās centriskās alianses puses, un premjers, domājams, tiks pakļauts spiedienam, lai viņš reaģē ar pienācīgu stingrību.

Drone footage of house in the center of Israel hit by rocket fired from Gaza pic.twitter.com/Z8XIaPufSs — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) March 25, 2019

WATCH: A rocket from Gaza hit this Israeli home at 5:20 this morning. pic.twitter.com/89agEirzP4 — Israel Defense Forces (@IDF) March 25, 2019





Raķetes Telavivā trāpīja arī 14. martā, un tas bija pirmais šāds palestīniešu uzbrukums kopš 2014. gada. Izraēla reaģēja ar intensīviem uzlidojumiem aptuveni 100 mērķiem Gazas joslā.