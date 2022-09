Video: Okupanti grauj jau smagi cietušo Bahmutu

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā jau ne reizi vien ir parādījis, ka okupantu armijas iecienītāka kaujas taktika ir ar artilēriju un aviāciju brutāli sagraut visu savā priekšā un to turpināt saukt par "atbrīvošanu". To ir pieredzējusi gan Mariupole, gan Severodonecka, gan citas Ukrainas apdzīvotās vietas. Kāds drona video parāda, ka bēdīgs liktenis piemeklējis ari Bahmutas dzīvojamos rajonus.

Bahmuta atrodas ceļu krustojumā starp Slovjansku un Horļivku, un no Bahmutas ceļš iet arī uz okupēto Severodenecku. Attiecīgi pilsēta ir svarīga, lai realizētu Krievijas iebrucēju plānus par pilnīgu Doneckas apgabala okupāciju.

Lai gan, kā atzīmē eksperti, Krievijas uzbrukuma jauda pēc sagrāves Harkivas apgabalā arī ap Donecku ir pavājinājusies, uzbrukumi un apšaudes turpinās. Bahmuta ilgstoši ir viens no iebrucēju uzbrukuma virzieniem. Ukrainas armijas Ģenerālštāba ikdienas ziņojumā par situāciju frontē arī pirmdien Bahmuta minēta kā viena no iepriekšējās diennakts okupantu artilērijas uzbrukumu mērķiem. Ukrainas bruņoties spēki arī ziņo, ka ir atsists uzbrukums pilsētai.

Nelielu ieskatu, kā izskatās vismaz daļā Bahmutas, sniedz kāds pirmdien sociālajos tīklos publicēts drona video. Tas atklāj smagus postījumus daudzstāvu dzīvojamai apbūvei, kā arī fiksē trāpījumu kādā no ēkām.

Bakhmut in #Donbas was #Ukraine's leading producer of sparkling wines. This is what #Putin turned it into.