Video: pēc premjera apliešanas ar ūdeni Kosovas parlamentā izceļas kautiņš

Kosovas parlamentā izcēlās kautiņš pēc tam, kad opozīcijas deputāts aplēja premjeru Albinu Kurti ar ūdeni, raksta "The Guardian".

Incidents notika laikā, kad Kurti runāja par pasākumiem, lai mazinātu spriedzi ar etniskajiem serbiem ziemeļos. Kosovas opozīcijas partijas kritizēja Kurti politiku valsts ziemeļos, kas ir saspīlējusi attiecības ar Prištinas galvenajiem Rietumu sabiedrotajiem.

ASV un Eiropas Savienība ir izdarījušas spiedienu uz Kurti, lai palīdzētu mazināt spriedzi. Vardarbība Kosovas ziemeļos izcēlās maijā, kad policijas atbalstītie albāņu mēri stājās amatā pēc vēlēšanām, kuras apgabala etnisko serbu vairākums bija plaši boikotējis. Sadursmēs starp vietējiem serbiem un Kosovas policiju un NATO vadītajiem miera uzturētājiem tika ievainoti desmitiem cilvēku.

Trešdien Kurti paziņoja, ka samazinās to īpašo policistu skaitu, kas izvietoti pie četrām pašvaldību ēkām etnisko serbu apdzīvotajos rajonos Kosovas ziemeļos, un katrā no pilsētām sarīkos jaunas mēra vēlēšanas. Šis solis ir saniknojis opozīciju, kas apgalvoja, ka Kurti "eksperimentēja" mēnešiem ilgi un apdraudēja Kosovas starptautisko pozīciju, lai vēlāk atkāptos no šīs politikas.

Kosovas Demokrātiskās partijas deputāts Mergims Luštaku piegāja pie Kurti, kamēr viņš runāja, un aplēja viņu ar ūdeni, izraisot kautiņu. Iepriekš Kurti vietnieks Besniks Bislimi bija saplēsis zīmējumu, kurā bija izsmiets Kurti un ko opozīcija bija iedevusi premjerministram.

A big brawl at #Kosovo Assembly this morning. An opposition MP throws water at PM Kurti, and as ministers try to protect him everyone gets involved in fists and more. pic.twitter.com/0CtZArYZTP