Video: Pie Jenakijeves notriekts Krievijas Su-34

Piektdien, 3. martā, Ukrainas Doneckas apgabala Jenakijeves apkārtnē notriekts Krievijas iznīcinātājs-bumbvedējs Su-34, atsaucoties uz gaisa spēku paziņojumu, vēsta aģentūra UNIAN.

"Viens no pilotiem gājis bojā, otrs – gatavojas viņam pievienoties," teikts paziņojumā.

Jenakijeve atrodas Krievijas spēku kontrolētajā teritorijā.

Ukrainas mediji iepriekš ziņoja, ka Krievijas aviācija virs Doneckas piektdien ir aktīva no paša rīta.

⚡️😁The moment the Russian Su 34 was shot down by Russian air defense pic.twitter.com/CPz6bY9mhU