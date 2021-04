Video: Poznera dzimšanas dienas svinības izsauc protestu naksnīgajā Tbilisi

Krievijas žurnālista Vladimira Poznera sarīkotā dzimšanas dienas ballīte Gruzijas galvaspilsētā, kur viņš ieradies kopā ar aptuveni 50 citiem krievu žurnālistiem un slavenībām, ceturtdienas vakarā Tbilisi izsauca protestu, vēsta "Civil.ge".

Gruzijas suverēno teritoriju piederību agrāk publiski apšaubījušais Pozners kopā ar viesiem ielidojis čārterlidojumā. Savukārt ballītes svinības iecerētas piektdien, 1. aprīlī, pilnībā ignorējot Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus, tostarp nakts komandantstundu, atzīmē medijs.

Pēc ziņām par Poznera un viņa viesu ierašanos vairāki desmiti cilvēku sarīkoja protestu. Viņu vidū bija arī opozīcija politiķi, kuri izmantoja iespēju protestēt pret valstī valdošās partijas "Gruzijas sapnis" politiku, tostarp šāda veida koķetēšanu ar kaimiņvalsts pārstāvjiem. Protests sākotnēji norisinājies pie kādas nelielas viesnīcas, kur, ignorējot komandantstundas ierobežojumus, krievu viešņu pulkam bijušas sarīkotas vakariņas.

Protest moved to the hotel Stamba, where they have been transported pic.twitter.com/MfBtklQLF8